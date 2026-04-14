Roberto Mancini che serata | elimina l’Al-Hilal di Inzaghi e vince il campionato del Qatar Salgono le quotazioni da ct azzurro?

Ancona, 14 aprile 2026 – Roberto Mancini torna a far parlare di sé dopo aver eliminato la squadra di un ex collega e aver conquistato il titolo nel campionato del Qatar. La vittoria arriva dopo una stagione intensa e ricca di partite decisive, che hanno portato il tecnico italiano al centro dell’attenzione sportiva internazionale. La sua presenza in questa competizione ha attirato diversi sguardi e commenti nel mondo del calcio.

Ancona, 14 aprile 2026 - Roberto Mancini torna protagonista e lo fa nel modo più rumoroso possibile: avanzando ai quarti della Champions asiatica con il suo Al-Sadd - dopo aver eliminato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ai rigori - ed in contemporanea conquista l’aritmetica vittoria nel campionato in Qatar, per mano della sconfitta della diretta inseguitrice, l’Al-Shamal. Un successo importante e un segnale forte in chiave futura dato dall’allenatore marchigiano, che oggi è nella lista di nomi per un possibile ritorno da ct della Nazionale. C’è però da battere la concorrenza (forte) di Antonio Conte e Massimiliano Allegri. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roberto Mancini, che serata: elimina l’Al-Hilal di Inzaghi e vince il campionato del Qatar. Salgono le quotazioni da ct azzurro? Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionatoNegli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. La magica notte di Roberto Mancini: vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiaticaJESI - A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Qatar, il tecnico jesino Roberto Mancini va subito a segno conquistando sulla panchina dell’Al Sadd...