Civitavecchia camion sbarcato da Barcellona con droga nascosta tra frutta e verdura

A Civitavecchia, le forze di polizia hanno arrestato un autotrasportatore italiano al porto, proveniente dalla Spagna, nell’ambito di un'operazione contro i traffici illeciti. Durante il controllo del mezzo, sono state trovate sostanze stupefacenti nascoste tra frutta e verdura trasportate dal camion. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle importazioni illegali di droga via porto.

Civitavecchia, 21 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto al porto di Civitavecchia un autotrasportatore italiano proveniente dalla Spagna. L’operazione è stata avviata dai militari del Gruppo Civitavecchia che, durante il monitoraggio dei flussi commerciali, hanno fermato un autoarticolato appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona. L’approfondimento ispettivo, originato dal palese stato di agitazione palesato dal conducente, ha consentito di rinvenire inizialmente 7 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore agli 8 kg, occultati all’interno della cabina di guida.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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