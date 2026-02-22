napoli maxi sequestro di droga tra frutta e verdura

Un traffico di droga tra Napoli e Caserta si interrompe grazie a un intervento dei carabinieri. Gli agenti hanno intercettato un camion proveniente da Barcellona e hanno scoperto 387 chilogrammi di hashish nascosti tra frutta e verdura. Il sequestro avviene dopo lunghe indagini e controlli mirati lungo la strada. La droga era destinata al mercato locale, e le forze dell'ordine continuano le verifiche sui canali di distribuzione.

Maxi sequestro di droga sull'asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il mezzo pesante, con targa spagnola, è stato fermato nei pressi di un casello autostradale per alcuni controlli. Alla guida, un cittadino rumeno di 46 anni che ha dichiarato di trasportare frutta e verdura. Peccato che tra arance, patate e zucche fossero stati nascosti diversi pacchetti contenenti la sostanza stupefacente. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Casoria che hanno approfondito l'ispezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura: sequestro dei CarabinieriI Carabinieri hanno sequestrato oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura, scoprendo il traffico di droga in un mercato locale.

Controlli anti abusivismo: nuovo sequestro di frutta e verduraA Brindisi, le forze dell’ordine hanno sequestrato oggi grandi quantità di frutta e verdura, per via di venditori che operavano senza autorizzazioni.

Droga nascosa tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, droga nascosa tra le zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da Barcellona; Maxi sequestro a Napoli di farmaci per i centri estetici non autorizzati - il video; Maxi sequestro di medicinali illegali a Napoli; Il video del maxi sequestro di maschere e gadget di Carnevale tra Napoli e provincia.

Napoli, droga nascosa tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da BarcellonaMaxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. ilmattino.it

Napoli, droga nascosa tra le zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da BarcellonaMaxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e ... msn.com

Sono 6 gli avvisi di garanzia spediti nel corso nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari e dei supporti informatici dei sei tra medici e infermieri indagati a vario titolo per il trapian - facebook.com facebook

Bimbo morto a Napoli, avvisi di garanzia e sequestro cellulari. A carico dei sei sanitari del Monaldi indagati #ANSA x.com