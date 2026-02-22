Droga nascosta tra frutta e ortaggi | sequestrati 387 kg di hashish

Un carico di hashish, del peso di 387 chili, è stato scoperto tra frutta e ortaggi durante un controllo dei carabinieri tra Napoli e Caserta. La droga era nascosta tra i bancali di prodotti freschi, probabilmente per evitare i controlli delle forze dell’ordine. I militari hanno fermato un veicolo sospetto, che trasportava la merce, e hanno sequestrato la droga. La scoperta ha messo in luce le strategie dei trafficanti per nascondere le sostanze illegali.

Lo stupefacente scoperto in un Tir proveniente da Barcellona: per gli investigatori era diretto ad approvvigionare le 'piazze' del casertano Un ingente carico di droga è stato intercettato dai carabinieri lungo l’asse viario tra Napoli e Caserta. All’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona e arrivato in Campania i militari dell'Arma hanno scoperto e sequestrato 387 chilogrammi di hashish abilmente occultati tra cassette di ortaggi. Il Tir, immatricolato in Spagna, è stato fermato alle prime luci del giorno nei pressi del casello autostradale di Capua, punto strategico per i collegamenti tra le due province. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Stroncato un traffico di droga tra Reggio e Modena, tre arresti: sequestrati 6,5 kg di hashish e cocainaReggio Emilia, 19 febbraio 2026 – I carabinieri hanno smantellato un traffico di droga tra Reggio e Modena, arrestando tre persone coinvolte.

Oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura: sequestro dei CarabinieriI Carabinieri hanno sequestrato oltre 380 kg di hashish nascosti tra frutta e verdura, scoprendo il traffico di droga in un mercato locale.

Catania-Spagna, droga nascosta tra frutta e mangimi. Dodici misure cautelariL’operazione ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari tra Italia e Spagna, colpendo un’organizzazione dedita al traffico di droga. meridionews.it

Napoli, droga nascosa tra arance, patate e zucche: maxi sequestro di un carico proveniente da BarcellonaMaxi sequestro di droga sull’asse tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno individuato e sequestrato 387 chilogrammi di hashish nascosti in un autoarticolato proveniente da Barcellona. ilmattino.it

