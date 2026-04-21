Civitavecchia arrestato paramilitare ricercato per crimini in ex-Jugoslavia

Un uomo di 58 anni, cittadino serbo-croato, è stato arrestato a Civitavecchia mentre si trovava a bordo di una nave da crociera. È ricercato per aver commesso crimini di guerra e genocidio durante il conflitto nell’ex-Jugoslavia. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine italiane, che lo hanno trasferito in custodia. L’individuo è considerato un ex paramilitare coinvolto in attività criminali durante il periodo bellico nella regione.

Si trovava a bordo di una nave da crociera il 58enne con cittadinanza serbo-croata accusato di Crimini di guerra e Genocidio per i fatti commessi nel territorio della ex-Jugoslavia. L'uomo, all'epoca inquadrato nelle milizie della Sao Kraijina, è stato fermato dalla Polizia di frontiera di Civitavecchia, che ha eseguito un mandato di arresto internazionale. Gli agenti hanno scoperto che l'uomo si era costruito una nuova identità, lavorando come security a bordo di una nave da crociera. Una volta verificata la presenza a bordo, gli uomini in divisa sono saliti sulla nave in abiti civili, mescolandosi con i passeggeri, e una volta individuato lo hanno arrestato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Civitavecchia, arrestato paramilitare ricercato per crimini in ex-Jugoslavia Notizie correlate Ex Jugoslavia, arrestato a Civitavecchia paramilitare ricercato per crimini di guerraÈ stato arrestato a bordo di una nave da crociera un uomo di 58anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi... Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia, arrestato al porto di CivitavecchiaCivitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Civitavecchia, arrestato paramilitare ricercato per crimini di guerra in ex-JugoslaviaSi trovava a bordo di una nave da crociera il 58enne con cittadinanza serbo-croata accusato di Crimini di guerra e Genocidio per i fatti commessi nel ... iltempo.it Ex Jugoslavia, arrestato a Civitavecchia paramilitare ricercato per crimini di guerraÈ stato arrestato a bordo di una nave da crociera un uomo di 58anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi ... lapresse.it