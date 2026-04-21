Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia arrestato al porto di Civitavecchia

Civitavecchia, 21 aprile 2026 – La Polizia di Frontiera ha arrestato questa mattina un uomo che era ricercato per crimini di guerra e genocidio commessi nell’ex Jugoslavia. L’arresto è avvenuto nel porto della città, durante un controllo di routine. L’individuo, che si trovava in attesa di imbarcarsi su un traghetto, è stato tratto in arresto e portato in caserma per le formalità di rito.

Civitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un cittadino con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi durante la guerra nei territori della ex Jugoslavia, come membro delle milizie della SAO Kraijina. Il mandato di arresto internazionale veniva emesso solamente nell’ anno in corso, a seguito delle complesse indagini che avevano portato all’ individuazione di centinaia di uomini facenti parti delle organizzazioni paramilitari colpevoli di operazioni di pulizie etniche nei territori della repubblica...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ex Jugoslavia, arrestato a Civitavecchia paramilitare ricercato per crimini di guerraÈ stato arrestato a bordo di una nave da crociera un uomo di 58anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi... Civitavecchia: sorpreso con 348 kg di marijuana al porto, arrestato camionista 42enneUn autotrasportatore bulgaro arrestato a Civitavecchia con 348 kg di marijuana nascosti tra elettrodomestici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Australia: ex ufficiale accusato di crimini di guerra in Afghanistan rilasciato su cauzione; Crimini di guerra e abuso di potere, i dem Usa chiedono l’impeachment per Hegseth; Mi viene voglia di dar ragione a Buttafuoco; Abuso di potere e crimini di guerra, i dem chiedono l'impeachment di Hegseth. Accusato di crimini di guerra e genocidi nell’ex Jugoslavia, arrestato al porto di CivitavecchiaCivitavecchia, 21 aprile 2026 – Importante operazione messa a segno dalla Polizia di Frontiera di Civitavecchia, che ha tratto in arresto un cittadino con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di ... ilfaroonline.it Ex Jugoslavia, arrestato a Civitavecchia paramilitare ricercato per crimini di guerraÈ stato arrestato a bordo di una nave da crociera un uomo di 58anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi ... lapresse.it Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA facebook Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nel weekend vicino al centro storico di Pavia #ANSA x.com