Civibank vola | 18 milioni di utili e mezzo miliardo di credito erogato

L’assemblea dei soci di Civibank si è svolta presso lo Spazio Villalta di Udine, approvando i risultati economici dell’esercizio 2025. Nel corso dell’incontro sono stati comunicati un utile netto superiore a 18 milioni di euro e un totale di circa 500 milioni di euro di crediti concessi ai clienti. La banca ha così presentato i dati finanziari relativi all’ultimo anno, senza ulteriori dettagli sui singoli aspetti delle operazioni.

L’assemblea dei soci di Civibank si è riunita presso lo Spazio Villalta di Udine per approvare i risultati economici relativi all’esercizio 2025, evidenziando un utile netto che ha superato i 18 milioni di euro. L’istituto, che celebra in questo periodo il suo 140° anno di attività e fa parte del gruppo Sparkasse, ha presentato dati che testimoniano una solida capacità di sostegno al tessuto produttivo e sociale locale attraverso ingenti flussi di credito e investimenti diretti sul territorio. Il motore economico tra dividendi e sostegno alle famiglie. I numeri emersi dalla seduta udinese delineano un quadro di stabilità finanziaria che si traduce in benefici diretti per la compagine sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civibank vola: 18 milioni di utili e mezzo miliardo di credito erogato Notizie correlate Istituto di Credito Sportivo, l’utile vola a 8 milioni. Finanziamenti al massimo storicoBologna, 26 marzo 2026 – Oltre un miliardo di nuovi investimenti attivati, massimo storico di finanziamenti (nuove linee di credito per 600 milioni),... Maxi frode IVA “carosello” a Napoli, sequestro da 32 milioni: fatture false per mezzo miliardoÈ di oltre 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di una vasta indagine su una frode IVA “carosello” nel settore informatico. Una raccolta di contenuti Civibank, sopra il mezzo miliardo i finanziamenti a privati e impreseAssemblea dei soci per l'istituto di Cividale entrato nel gruppo Sparkasse quattro anni fa. In leggera crescita le domande di mutuo ... rainews.it Civibank, utile a 18,1 milioni. Obiettivi biennali superatiUDINE - Compie 140 anni in salute Civibank, l'istituto di credito friulano che dal 2022 è parte del gruppo Sparkasse continuando a mantenere autonomia dei vertici e un rapporto con il territorio ... ilgazzettino.it