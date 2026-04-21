Città mercato o città di tutti? Elena Granata | Ciò che ha valore non ha prezzo

Elena Granata ha scritto un libro che affronta il tema delle trasformazioni delle città, criticando l'idea che il valore si possa misurare solo in termini economici. Nel testo, si concentra su come molte aree urbane siano diventate spazi a pagamento, lasciando in secondo piano le relazioni tra le persone e il tempo condiviso. La sua proposta si basa sulla valorizzazione della gratuità e dell’interazione, andando oltre il semplice consumo.

“Se non consumi, non esisti”. Elena Granata parte da qui per quello che definisce il suo libro più politico: una critica alla città trasformata in spazio a pagamento e una proposta alternativa fondata su gratuità, relazioni, tempo condiviso. “La città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo” (Einaudi, 2026) è insieme diagnosi e programma: contro la privatizzazione diffusa della vita urbana e per una città più lenta, aperta, inclusiva. Una riflessione che incrocia questioni molto concrete anche per Bergamo: le politiche sulla mobilità, il boom turistico e degli affitti brevi, la pressione sui centri storici, la sfida climatica, la qualità dello spazio pubblico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

“Mi ha minacciata dicendomi ‘stai attenta a come ti muovi e a quello che fai’. La donna che mi ha perseguitata è stata condannata a 9 mesi”: così Elena SantarelliElena Santarelli, ospite a “La volta buona” ieri 26 gennaio, ha raccontato di essere stata vittima di stalking e che, finalmente, è arrivata la...

Un’altra città giapponese che ne ha abbastanza dei turistiÈ Fujiyoshida, ai piedi del monte Fuji: il festival per la fioritura dei ciliegi è stato annullato per non disturbare la tranquillità dei residenti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le città da ricchi. E quelle da poveri; La città è di tutti, non dovremmo mai dimenticarlo; L’APPROFONDIMENTO / FOCUS SUL LIBRO DI ELENA GRANATA, SULL’ ASSERVIMENTO DELLE CITTA’ ALL’ architettura ostile, FRA PANCHINE DISMESSE E VERDE PUBBLICO SACRIFICATO. E A LECCE, A QUALCUNO FISCHIANO LE ORECCHIE?.

Le città da ricchi. E quelle da poveriPanchine scomparse per non far sostare le persone. Spazi gratuiti ridotti. Dissuasori sonori anti-movida. Irrigazioni anti-clochard. Le metropoli sono ... repubblica.it

Abitare, il senso di città. Il prossimo Con-Vivere diretto da Elena GranataUn uccellino tessitore che costruisce il suo nido. Sarà questo il simbolo della prossima edizione di Con-Vivere che ieri è stata presentata a Palazzo Binelli. Un nido che sta a significare il tema ... lanazione.it

Perché il merito come giustificazione della ricchezza non funziona Elena Granata per @Dissonanze_riv x.com

Dal ruolo della donna nella città alla città gratuita: abbiamo intervistato Elena Granata per la seconda ristampa del suo libro "La città è di tutti". Ecco che cosa ci ha raccontato facebook