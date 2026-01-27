Mi ha minacciata dicendomi ‘stai attenta a come ti muovi e a quello che fai’ La donna che mi ha perseguitata è stata condannata a 9 mesi | così Elena Santarelli

Elena Santarelli ha riferito di aver subito stalking e di aver ottenuto una condanna di nove mesi per la donna che l’ha perseguitata. La testimonianza è stata rilasciata durante l’intervista a “La volta buona”.

Elena Santarelli, ospite a “La volta buona” ieri 26 gennaio, ha raccontato di essere stata vittima di stalking e che, finalmente, è arrivata la condanna per la donna che l’ha perseguitata. “Inizialmente ha iniziato a scrivere delle cose irripetibili proprio anche riguardo a una tragedia che ci aveva colpito in casa, – ha detto – che riguardava mio figlio, quindi augurava di nuovo di vivere quella terribile esperienza. La sapete un po’ tutti. Non solo quindi era molta accanita nei confronti di mio figlio, nonostante io non mostrassi mio figlio in foto, ma per esempio se mettevo una foto sorridente, mi diceva ‘tanto è inutile che sorridi perché prima o poi quella roba lì tornerà’, proprio così”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Elena Santarelli ha condiviso di aver subito una persecuzione da parte di una donna sui social, che le ha rivolto insulti e minacce continue.

