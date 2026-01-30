Paradise è stato pubblicato il trailer della seconda stagione

La seconda stagione di Paradise ha finalmente un trailer. La serie, già candidata agli Emmy, tornerà su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti il 23 febbraio. Al debutto, saranno disponibili tre episodi, poi ogni settimana arriveranno nuovi episodi. I fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

È stato pubblicato il nuovo trailer dell'attesa seconda stagione di Paradise, la serie drama di successo candidata agli Emmy Award, che debutterà lunedì 23 febbraio su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con 3 episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico "Giorno". A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città.

La seconda stagione di Paradise si avvicina e il trailer appena uscito fa salire l’attesa.

La seconda stagione di Paradise, la serie drama distopica con Sterling K.

