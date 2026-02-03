A Ramallah, un nuovo episodio ha acceso il dibattito sulla presenza italiana in Cisgiordania. Albanese si chiede perché non si difendano anche i carabinieri aggrediti, criticando le omissioni che si verificano e che, secondo lui, non rispettano il diritto internazionale. La questione si fa sempre più urgente, mentre le tensioni nella zona aumentano.

“Io posso parlare con cognizione di causa di quelle complicità che hanno luogo in base alle azioni e omissioni che non si conformano al diritto internazionale”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, a margine di una conferenza stampa alla Camera: “L’Italia ha degli obblighi cogenti e non vi fa fronte, fa proprio il contrario. L’Italia come altri paesi occidentali, gli Stati Uniti in prima linea”. “Anche io, da comune cittadina, mi porrei la domanda se siamo subalterni a un sistema che offende anche le forze dell’ordine, quelle forze dell’ordine che si difendono in diversi contesti, anche quello italiano”, continua puoi Albanese, rispondendo a chi le chiedeva del caso dei carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un riservista dell’IDF nei pressi di Ramallah. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, Albanese: "Perché non difendiamo anche carabinieri aggrediti a Ramallah?"

Durante un confronto acceso, Travaglio ha criticato Crosetto e gli Stati Uniti per le sanzioni inflitte a Albanese, cittadina italiana coinvolta in indagini ONU sui territori occupati da Israele.

