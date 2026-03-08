Palestina coloni scatenati in Cisgiordania | morti e feriti a colpi d'arma da fuoco

Nella Cisgiordania, nel corso del giorno di Shabbat, si sono verificati vari incidenti armati che hanno causato quattro morti e otto feriti. Due raid si sono svolti a est di Ramallah e nella zona di Massafer Yatta, coinvolgendo coloni armati che hanno aperto il fuoco. La situazione ha portato a un rapido susseguirsi di episodi di violenza con conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Omicidi e ferimenti in rapida successione nel giorno di Shabbat. Quattro morti e otto feriti da arma da fuoco in due raid a est di Ramallah ed in Massafer Yatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Mo: Cisgiordania, 'scontri tra coloni e palestinesi, feriti da fuoco Idf' Tragedia in Ecuador: l’ex nazionale Mario Pineida ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuocoMario Pineida, difensore 33enne del Barcelona SC è stato freddato mercoledì pomeriggio da due killer in scooter sulle strade di Guayaquil. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palestina coloni scatenati in.... PALESTINA: CONTINUA LA VIOLENZA DEI COLONI IN CISGIORDANIA. INCENDIATA UNA MOSCHEA A OVEST DI NABLUSColoni israeliani scatenati nella Cisgiordania occupata, protetti come sempre dalle forze militari di Tel Aviv. Su Radio Onda d'Urto gli aggiornamenti con Michele Giorgio, direttore di Pagine Esteri, ... radiondadurto.org Cisgiordania. Mons. Shomali (vicario Palestina): Coloni estremisti agiscono in un clima di quasi totale impunitàQuali sono oggi le condizioni di vita dei palestinesi in Cisgiordania, alla luce dell’aumento degli attacchi da parte di gruppi di coloni israeliani? La domanda coglie una delle dimensioni più ... agensir.it