' Polifonie dal mondo' al circolo Arci Alberone

Venerdì sera al Circolo Arci Alberone di Pisa si tiene un concerto con Lorenzo Sansoni e il coro Goccia di Voci It. La serata propone un viaggio tra le polifonie di tutto il mondo, con brani tradizionali di diversi paesi. L’ingresso è alle 21:30, e l’evento promette di portare il pubblico in un mondo di suoni e voci diverse.

Venerdì 6 Febbraio alle ore 21:30, Lorenzo Sansoni e il coro a cappella Goccia di Voci It daranno vita a un concerto speciale presso il Circolo Arci Alberone di Pisa: un percorso tra le "Polifonie dal mondo", che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di brani tradizionali da tutto il globo, riarrangiati in una chiave ricca di atmosfera e profondità. Il coro Goccia di Voci It presenta un repertorio che sembra provenire da un luogo sospeso nel tempo: un insieme di tradizioni vocali da diverse culture, arrangiamenti originali, ricercatezza timbrica e un uso della voce che richiama le migliori espressioni del canto corale contemporaneo.

