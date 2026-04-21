Circa 42mila le abitazioni vuote in provincia

Nella provincia ci sono circa 42.000 abitazioni vuote o non occupate, su un totale di circa 195.000 unità immobiliari. Questi dati sono stati diffusi dall'ente competente, che ha evidenziato la presenza di un consistente numero di immobili inattivi. La cifra rappresenta una quota significativa del patrimonio immobiliare disponibile nella zona. La distribuzione di queste abitazioni si concentra in diverse aree della provincia.

Nella nostra provincia sono circa 42mila gli immobili sfitti o vuoti su un totale di 195mila unità immobiliari. Si tratta di circa il 22% del totale, una situazione che si ripercuote anche nel resto delle Marche, dove il tema casa assume una dimensione strutturale e su 820mila immobili circa 185mila sono sfitti. Ad offrire il quadro della situazione, indicando i dati forniti dall’ufficio studi Locare, è il senatore marchigiano dell’Udc, Antonio De Poli (foto), che ha presentato 3 disegni di legge sul tema. I provvedimenti chiedono tempi certi per il rilascio degli immobili, intervenendo per rendere più rapida l’esecuzione degli sfratti e garantire più certezza ai proprietari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circa 42mila le abitazioni vuote in provincia Notizie correlate Provincia autonoma di Trento, stanziati circa 475 mila euro per le minoranze linguistichePer il 2026 la Provincia autonoma di Trento ha disposto un doppio stanziamento destinato alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze... Leggi anche: Un altro assalto a un bancomat in provincia di Foggia: banditi in fuga a mani vuote