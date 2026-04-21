Cinque anni di panchina gigante a Barengo

Da novaratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile, il Comune di Barengo celebrerà il quinto anniversario dell'inaugurazione della panchina gigante installata nel centro del paese. L'evento si svolgerà con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno amministratori locali e cittadini. La panchina, visibile in una piazza principale, è stata posizionata cinque anni fa e da allora rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

Domenica 26 aprile Barengo festeggerà il quinto anniversario dell'inaugurazione della sua panchina gigante. Per celebrare la ricorrenza, la Pro Loco e il comune hanno organizzato "Merenda in musica", un evento pubblico che inizierà alle ore 15 nell'area circostante l'installazione.Il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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