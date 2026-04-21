Cinque anni di panchina gigante a Barengo

Domenica 26 aprile, il Comune di Barengo celebrerà il quinto anniversario dell'inaugurazione della panchina gigante installata nel centro del paese. L'evento si svolgerà con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno amministratori locali e cittadini. La panchina, visibile in una piazza principale, è stata posizionata cinque anni fa e da allora rappresenta un punto di riferimento per la comunità.