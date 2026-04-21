Cinque anni di panchina gigante a Barengo
Domenica 26 aprile, il Comune di Barengo celebrerà il quinto anniversario dell'inaugurazione della panchina gigante installata nel centro del paese. L'evento si svolgerà con una cerimonia pubblica a cui parteciperanno amministratori locali e cittadini. La panchina, visibile in una piazza principale, è stata posizionata cinque anni fa e da allora rappresenta un punto di riferimento per la comunità.
Domenica 26 aprile Barengo festeggerà il quinto anniversario dell'inaugurazione della sua panchina gigante. Per celebrare la ricorrenza, la Pro Loco e il comune hanno organizzato "Merenda in musica", un evento pubblico che inizierà alle ore 15 nell'area circostante l'installazione.Il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Apre le porte il campo di tulipani, foto dalla panchina gigante E si possono anche raccogliereFerrara, 19 marzo 2026 _ Ha voluto dedicare quell’onda di colori, il segno che la primavera è qui, a Bea la figlia primogenita.
Apre le porte il campo di tulipani, foto dalla panchina gigante. “Dedicato a mia figlia Bea”Ferrara, 19 marzo 2026 – Ha voluto dedicare quell’onda di colori dei tulipani, il segno che la primavera è qui, a Bea la figlia primogenita.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Simeone resta all'Atletico, ma non è sua la panchina più longeva in Europa; Vianese, ’giallo’ risolto. Sarnelli resta in panchina; Union Berlin, scelta storica: Marie-Louise Eta in panchina per la corsa salvezza; La neopromossa più forte d'Europa.
Senzatetto di 42 anni trovato morto su una panchina in un parco a BresciaUn senzatetto di 42 anni, di nazionalità uzbeka, è stato trovato morto questa mattina su una panchina in un parco della zona di via Milano, a Brescia. A dare l'allarme sono stati i residenti che lo ... ansa.it
Dodici anni di reclusione per un 51enne ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di un bambino di cinque anni. facebook
Violenza sessuale, valdostano condannato in Appello a cinque anni. I fatti risalgono al 2021 #ANSA x.com