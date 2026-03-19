A Ferrara, il campo di tulipani apre le sue porte e si presenta con un'installazione fotografica dalla panchina gigante. La persona che ha organizzato questa iniziativa ha dedicato la scena a sua figlia Bea, la primogenita. La giornata del 19 marzo 2026 segna così l’arrivo della primavera con un omaggio floreale e un gesto personale.

Ferrara, 19 marzo 2026 – Ha voluto dedicare quell’onda di colori dei tulipani, il segno che la primavera è qui, a Bea la figlia primogenita. E’ tutto pronto, c’è anche una panchina gigante. Taglio del nastro domenica quando, alle 10, apriranno le porte sulla meraviglia, il campo ‘I tulipani di Bea’ a Fiorana di Bando. Dov’è il campo di tulipani. Siamo in via Fiorana 76, nelle campagne della frazione d’Argenta. Il verde dei campi di grano, terra arata, qualche filare di vigna e quei colori che appaiono all’improvviso. Il segno della creatività dei due fratelli Di Domenico, Alex, il papà della piccola Bea, e Nicholas. Domenica arriveranno in tanti, ma lo spazio per parcheggiare c’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre le porte il campo di tulipani, foto dalla panchina gigante. “Dedicato a mia figlia Bea”

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