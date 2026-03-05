Cinquant' anni al servizio dell' Arma | 38 carabinieri premiati con la medaglia mauriziana

Questa mattina il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber” per Sicilia e Calabria, ha visitato il Comando provinciale di Palermo. In occasione dei cinquant’anni di servizio, 38 carabinieri sono stati premiati con la medaglia mauriziana. La cerimonia si è svolta con la presenza di ufficiali e personale, che hanno assistito alla consegna delle onorificenze.

La cerimonia a Palermo alla presenza del generale Claudio Domizi, comandante interregionale "Culqualber", che ha celebrato fedeltà, dedizione e carriera di lunga durata Questa mattina il generale di Corpo d'Armata Claudio Domizi, comandante interregionale dei carabinieri "Culqualber", competente per Sicilia e Calabria, ha fatto visita al Comando provinciale di Palermo. Ad accoglierlo, nella caserma Giacinto Carini, il comandante provinciale, generale di Brigata Luciano Magrini. La visita è iniziata con l'incontro con una rappresentanza dei militari del Comando provinciale, seguito da un briefing con gli ufficiali sull'attività quotidiana dell'Arma nel territorio palermitano.