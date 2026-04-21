Cinghiali in fuga dalla riserva distruggono le colture | azienda condannata a pagare

Un’azienda faunistico-venatoria confinante con una riserva è stata condannata a pagare i danni causati dai cinghiali che sono fuggiti dalla riserva e hanno distrutto le colture. Nonostante non ci siano prove certe che gli animali siano partiti da quella struttura, la sentenza stabilisce comunque la responsabilità del gestore. I danni al raccolto sono stati documentati e la decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.

I cinghiali distruggono il raccolto e a pagare deve essere il gestore dell'azienda faunistico-venatoria confinante, anche se non c'è la prova certa che gli animali siano "partiti" proprio da lì.È quanto stabilito dalla Corte d'appello dell'Umbria, accogliendo il ricorso di un agricoltore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Muore dopo il ricovero, Azienda Ospedaliera dei Colli condannata a pagare oltre 300mila euroI familiari di una donna risarciti con oltre 300mila euro dopo il ricovero e il decesso. La rete anti cinghiali e le ferite fatali: chi era il ladro morto dopo la fuga dalla villettaArezzo, 14 febbraio 2026 – Una rete anti cinghiali e anti lupi, elettrificata e appuntita, potrebbe aver ucciso un ladro che, in fuga, aveva appena... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cinghiali in fuga dalla riserva distruggono le colture: azienda condannata a pagare; Robot umanoide mette in fuga un branco di cinghiali in Polonia. Il video è virale; Varsavia, robot umanoide insegue i cinghiali, gli urla Andatevene! in polacco e li mette in fuga; VIDEO | Edward Warchocki, il robot umanoide che mette in fuga i cinghiali è il nuovo eroe di Varsavia. Robot umanoide mette in fuga un branco di cinghiali in Polonia. Il video è viraleMentre la convivenza tra fauna selvatica e centri urbani si fa sempre più complessa, dalla Polonia arriva un video virale che mostra un robot umanoide impegnato nell’allontanamento di un branco di cin ... hwupgrade.it Robot umanoide insegue i cinghiali e li mette in fuga: la scena (reale) che sembra un film di fantascienzaUn video girato in Polonia tra il 12 e il 13 aprile ha catturato una scena insolita: un robot umanoide che mette in fuga un gruppo di cinghiali in una zona residenziale, probabilmente ... ilmattino.it ROMA E LA REGIONE LAZIO VOGLIONO UCCIDERE I CINGHIALI! APPELLO ALLA GARANTE DEI DIRITTI ANIMALI DI ROMA Patrizia Prestipino! SALVIAMOLI! Li hanno visti giocare a pallone, ora vogliono ucciderli! Roma, in accordo con la Regione Lazio, s - facebook.com facebook Cinghiali alla Muratella, il municipio lancia l’allarme: “Sono troppi, urgono interventi" ift.tt/Uxscv3r x.com