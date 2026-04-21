Cinghiali in fuga dalla riserva distruggono le colture | azienda condannata a pagare

Da perugiatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’azienda faunistico-venatoria confinante con una riserva è stata condannata a pagare i danni causati dai cinghiali che sono fuggiti dalla riserva e hanno distrutto le colture. Nonostante non ci siano prove certe che gli animali siano partiti da quella struttura, la sentenza stabilisce comunque la responsabilità del gestore. I danni al raccolto sono stati documentati e la decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.

I cinghiali distruggono il raccolto e a pagare deve essere il gestore dell'azienda faunistico-venatoria confinante, anche se non c'è la prova certa che gli animali siano "partiti" proprio da lì.È quanto stabilito dalla Corte d'appello dell'Umbria, accogliendo il ricorso di un agricoltore.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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