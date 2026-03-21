Muore dopo il ricovero Azienda Ospedaliera dei Colli condannata a pagare oltre 300mila euro

Un giudice ha condannato l'Azienda Ospedaliera dei Colli a pagare oltre 300mila euro ai familiari di una donna deceduta dopo un ricovero. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che ha evidenziato problemi nel rispetto dei protocolli di prevenzione durante il trattamento. I legali dei familiari si sono detti soddisfatti del risarcimento ottenuto.

I familiari di una donna risarciti con oltre 300mila euro dopo il ricovero e il decesso. Soddisfatti i legali: " Anche un ricovero ordinario può trasformarsi in un evento drammatico se non vengono rispettati i protocolli di prevenzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Caos all'Azienda ospedaliera dei Colli: direttore amministrativo presenta le dimissioni e poi le ritira dopo poche oreL'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che il direttore amministrativo Alberto Pagliafora "ha ritirato le dimissioni rassegnate qualche... La morte del piccolo Domenico, l'azienda ospedaliera dei Colli sospende due dirigenti mediciL’Azienda Ospedaliera dei Colli , acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due... Altri aggiornamenti su Azienda Ospedaliera Discussioni sull' argomento Investito mentre attraversa la strada: muore dopo tre mesi di ricovero; Morto dopo un'endoscopia di routine, chiesto un milione di euro di risarcimento; Dolore alle gambe, Valentina Salmistraro (mamma di due figli) va all'ospedale e muore a 46 anni dopo alcuni giorni di ricovero. Il...; Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall'ospedale: indagati 2 medici. Muore a 36 anni dopo il parto in ospedale di Lagonegro: l'emorragia fatale e i tentativi di soccorso, la neonata sta beneUna donna di 36 anni, di Scalea (Cosenza), è morta dopo aver partorito stamani una bambina nell'ospedale di Lagonegro (Potenza). Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di ... ilmattino.it L'Azienda Ospedaliera ha però confermato che al momento non sussiste alcuna emergenza. Vediamo cosa dice l'ISS su sintomi e misure di prevenzione. https://geopop.it/3kStA facebook