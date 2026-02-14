Un ladro è morto dopo aver tentato di scappare da una villetta a Gorello, vicino ad Arezzo, perché è rimasto impigliato in una rete elettrificata e appuntita installata per proteggere le coltivazioni da cinghiali e lupi. La rete, pensata per scoraggiare gli animali selvatici, avrebbe causato le ferite fatali all’uomo, che aveva appena tentato di rubare alcuni oggetti dalla casa. È ancora da chiarire come il ladro sia riuscito a entrare nell’abitazione e perché abbia deciso di scappare appena scoperto.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Una rete anti cinghiali e anti lupi, elettrificata e appuntita, potrebbe aver ucciso un ladro che, in fuga, aveva appena fallito un colpo in una villetta a Gorello, nei dintorni di Arezzo. Le ferite che ha riportato sarebbero compatibili appunto con la rete. L’uomo, Cristea Arben, 46 anni, proveniente dal Lazio, sarebbe deceduto per le profonde lesioni alle gambe, con lesioni gravissime ai vasi sanguigni. Indagano intorno a questo scenario i carabinieri dopo quanto accaduto nella serata di venerdì 13 febbraio. Quando appunto la vittima, insieme ad almeno altri due complici, ha cercato di entrare in un’abitazione che in quel momento era vuota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rete anti cinghiali e le ferite fatali: chi era il ladro morto dopo la fuga dalla villetta

Nel contesto della vicenda di Lonate Pozzolo, si approfondiscono le circostanze della rapina che ha portato alla morte di Adamo Massa, un uomo di 37 anni di origini sinti.

