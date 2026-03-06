Matera sold out | Mina e Battisti uniscono le generazioni

Il 6 marzo 2026 l’Auditorium Gervasio di Matera ha registrato il tutto esaurito per l’evento Mina vs Battisti, con i posti disponibili che sono stati prenotati senza possibilità di aggiunte. La serata ha visto protagonisti musicisti e artisti che hanno reinterpretato i brani di Mina e Battisti davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

Un successo assoluto ha caratterizzato la serata del 6 marzo 2026 a Matera, dove l'evento Mina vs Battisti ha registrato un completo esaurimento dei posti disponibili nell'Auditorium Gervasio. La manifestazione, promossa da La Camerata delle Arti nell'ambito della stagione Basilicata Opere in Atto – Inverno 2026, ha riunito sul palco le voci di Rita Zingariello, Maria Grazia Zingariello e Beppe Delre, supportati dall'Orchestra di Puglia e Basilicata sotto la direzione di Vito Andrea Morra. L'incontro musicale non si è limitato a una semplice esecuzione di brani celebri, ma ha trasformato il concerto in un dialogo profondo tra due icone della canzone italiana, offrendo al pubblico un viaggio sonoro che attraversa decenni di storia culturale.