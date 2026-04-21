Cinefilosofia quando la realtà si riflette sul grande schermo

La nuova edizione degli incontri dedicati al cinema e alla filosofia si focalizza su temi come ossessioni, indifferenza e la ricerca di armonia. La rassegna esplora come questi argomenti si manifestino nelle opere cinematografiche, offrendo uno sguardo sulle riflessioni che il cinema può stimolare sulla condizione umana. Le sessioni prevedono analisi di film e discussioni che collegano le immagini alla riflessione filosofica.

LA RASSEGNA. Ossessioni, indifferenza e ricerca dell’armonia sono i temi centrali della nuova edizione degli incontri dedicati al cinema e alla filosofia. Al Conca Verde il primo appuntamento è fissato il 21 aprile con «Bugonia» e il professor Roberto Mordacci. Il cinema e la filosofia si incontrano in città. Dal 21 aprile al 12 maggio, tutti i martedì, il Cinema Conca Verde ospita la nuova edizione di Cinefilosofia. La formula è semplice: alle visioni di film si abbinano incontri di filosofia ispirati alle immagini. Cinefilosofia propone un’edizione che mette a fuoco temi forti: le ossessioni delle teorie del complotto, l’indifferenza verso il prossimo, la ricerca dell’equilibrio a livello individuale e nella comunità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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