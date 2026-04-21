Il Cineclub Lunigiana ha convocato la propria assemblea ordinaria giovedì 16 aprile alle 20:45, nella sede in Via M. La riunione ha visto la partecipazione dei soci per discutere delle attività e delle decisioni riguardanti l’associazione. Durante l’incontro è stato annunciato l’ingresso del Cineclub nella Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FEDIC).

L’assemblea ordinaria dei soci del Cineclub Lunigiana si è riunita giovedì 16 aprile alle ore 20:45 presso la sede operativa situata in Via M. Andrea 3, all’interno del Palazzo Centurione, per discutere il bilancio dell’anno precedente e tracciare le linee guida per il ciclo di attività del 2026. Durante l’incontro, avvenuto in seconda convocazione, è stata sancita ufficialmente l’adesione dell’associazione alla FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub), un passo strategico che apre nuovi orizzonti di collaborazione nazionale. Gestione oculata e continuità operativa nel territorio della Lunigiana. Il bilancio finanziario relativo al 2025 è stato illustrato dal tesoriere Coppelli, il quale ha presentato un quadro contabile caratterizzato da una gestione estremamente rigorosa delle risorse limitate a disposizione dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cineclub Lunigiana: nuovi orizzonti con l’ingresso in FEDIC

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