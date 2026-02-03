Paola Settimini a Lunigiana con Antologia di Spoon River nel Cineclub di giovedì
Giovedì sera il Cineclub di Lunigiana ospita Paola Settimini, regista e autrice, che presenterà il suo progetto
Paola Settimini, regista e autrice, sarà ospite del Cineclub Lunigiana giovedì 5 febbraio alle 21.00 nella Sala delle Muse di Aulla. L’iniziativa, intitolata “Salotto cinematografico”, vede la partecipazione del Comune di Aulla, che affianca l’associazione nel presentare l’evento. L’appuntamento è dedicato alla presentazione del suo documentario *Antologia di Spoon River – il CineLibro*, un’opera cinematografica che esplora temi forti e profondi legati alla cultura e alla letteratura. L’evento, inserito all’interno di una rassegna più ampia, rappresenta l’occasione per approfondire il rapporto tra arte, narrativa e cinema, con un tocco personale e critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
