Giovedì sera il Cineclub di Lunigiana ospita Paola Settimini, regista e autrice, che presenterà il suo progetto

Paola Settimini, regista e autrice, sarà ospite del Cineclub Lunigiana giovedì 5 febbraio alle 21.00 nella Sala delle Muse di Aulla. L’iniziativa, intitolata “Salotto cinematografico”, vede la partecipazione del Comune di Aulla, che affianca l’associazione nel presentare l’evento. L’appuntamento è dedicato alla presentazione del suo documentario *Antologia di Spoon River – il CineLibro*, un’opera cinematografica che esplora temi forti e profondi legati alla cultura e alla letteratura. L’evento, inserito all’interno di una rassegna più ampia, rappresenta l’occasione per approfondire il rapporto tra arte, narrativa e cinema, con un tocco personale e critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paola Settimini a Lunigiana con “Antologia di Spoon River” nel Cineclub di giovedì.

Approfondimenti su Paola Settimini

Il Cineclub Lunigiana presenta il calendario degli incontri e delle proiezioni per la nuova stagione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paola Settimini

Salotto cinematografico: ad Aulla incontro con Paola Settimini e il suo documentario Antologia di Spoon River – il CineLibroSalotto Cinematografico: ad Aulla incontro con Paola Settimini e il suo documentario Antologia di Spoon River – il CineLibro ... msn.com