Cicloturismo con Shardana bikeventure | il meglio della Sardegna in bikepacking

Il primo maggio si svolgerà a Olbia la nuova edizione di Shardana bikeventure, un evento internazionale dedicato al cicloturismo e al bikepacking in Sardegna. L’iniziativa si propone di offrire un percorso tra i più lunghi e suggestivi dell’intero panorama europeo, attirando appassionati da diversi Paesi. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge numerosi partecipanti e appassionati di ciclismo e avventura.

(Adnkronos) – Partirà il primo maggio da Olbia la nuova edizione di Shardana bikeventure, il più grande evento internazionale di bikepacking della Sardegna, pronto a confermarsi anche nel 2026 come uno dei percorsi più lunghi e affascinanti dell’intero panorama europeo. Con un tracciato ad anello di 1.138 km, l’evento accompagnerà i partecipanti in un viaggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Bikepacking in Sardegna: pedalando nella Sardegna Infinita Notizie correlate Leggi anche: Cicloturismo, a Padova la presentazione del nuovo portale Bicitalia alla Fiera del Cicloturismo Leggi anche: Cicloturismo in crescita: finanziato il progetto della nuova ciclovia Aggiornamenti e contenuti dedicati Cicloturismo con Shardana bikeventure: il meglio della Sardegna in bikepackingPartirà il primo maggio da Olbia la nuova edizione di Shardana bikeventure, il più grande evento internazionale di bikepacking della Sardegna, pronto a confermarsi anche nel 2026 come uno dei percorsi ... adnkronos.com Bosa, anche in città l'evento cicloturistico itinerante Shardana BikeventureLa Giunta di Bosa guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato l’adesione all’evento cicloturistico itinerante Shardana Bikeventure, promosso dall’associazione La Nuragica Aasd. L’iniziativa, ... unionesarda.it