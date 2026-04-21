Ciclone Harry ok della Camera alla deroga sul Durc | aiuti senza ostacoli per le imprese
La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che permette alle imprese colpite dal ciclone Harry di ottenere aiuti senza dover rispettare immediatamente l’obbligo del Durc. La decisione evita che la norma regionale venga ostacolata dal Consiglio dei ministri, facilitando così l’accesso ai sostegni economici. La misura mira a semplificare le procedure per le aziende interessate dalla calamità naturale.
Passo avanti decisivo per il sostegno alle imprese colpite dal ciclone Harry. La Camera dei deputati ha approvato l’emendamento che consente di superare l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale relativa all’obbligo del Durc, il documento unico di regolarità contributiva.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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