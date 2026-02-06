L’Italia del ciclismo su pista torna a casa con medaglie e buoni risultati, anche senza le grandi stelle. A Konya, i giovani Favero e Venturelli si sono messi in mostra, dimostrando di saper crescere in fretta. La competizione turca si è chiusa con soddisfazione, nonostante l’assenza di alcuni nomi di punta, e la squadra azzurra si fa valere anche in questa fase della stagione.

Si è conclusa l’edizione turca degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya (Turchia). Non erano presenti all’appuntamento, visto l’inizio della stagione su strada a breve, alcune delle stelle dello squadrone azzurro, ma non sono mancati i risultati di livello e le medaglie. L’obiettivo era veder crescere alcuni dei giovani talenti azzurri ed è stato più che raggiunto. La copertina se la prende Federica Venturelli, che vestiva nel quartetto la maglia di campionessa del mondo: è stata uno dei vagoni principali del quartetto che ha agguantato il bronzo e poi si è andata a prendere anche l’argento nell’inseguimento individuale ed il bronzo nella madison con Elisa Balsamo (da sottolineare anche il rientro dell’ex campionessa iridata su strada e di Letizia Paternoster). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista: mancano le stelle, ma l’Italia si fa valere a Konya. Favero e Venturelli crescono alla grande, occhio alla velocità

Approfondimenti su Europei Konya

Gli Europei di ciclismo su pista sono iniziati a Konya, in Turchia, con poche speranze per l’Italia.

L’Italia torna a salire sul podio agli Europei di Konya.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Europei Konya

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; Ciclismo su pista, Europei. Vece e Venturelli sfrecciano e conquistano medaglie; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Renato Favero è bronzo nell’inseguimento! Balsamo quarta nell’Omnium; Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 3 febbraio: Bologna-Milan, Setterosa, tennis e atletica.

Ciclismo su pista: mancano le stelle, ma l’Italia si fa valere a Konya. Favero e Venturelli crescono alla grande, occhio alla velocitàSi è conclusa l’edizione turca degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya (Turchia). Non erano presenti all’appuntamento, visto l’inizio della stagione su strada a breve, alcune delle stelle ... oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it

Ciclismo, agli #Europei su pista il bronzo della coppia Balsamo-Venturelli tuttobiciweb facebook

CHE SQUADRAAAA L’ #ItaliaTeam di ciclismo su pista non si ferma più agli Europei di Konya! Dopo i due argenti di ieri, oggi arriva un bronzooooo! Lo firmano Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison femminile! Gli azzurri chiudono la ra x.com