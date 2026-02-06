Ciclismo su pista | mancano le stelle ma l’Italia si fa valere a Konya Favero e Venturelli crescono alla grande occhio alla velocità
L’Italia del ciclismo su pista torna a casa con medaglie e buoni risultati, anche senza le grandi stelle. A Konya, i giovani Favero e Venturelli si sono messi in mostra, dimostrando di saper crescere in fretta. La competizione turca si è chiusa con soddisfazione, nonostante l’assenza di alcuni nomi di punta, e la squadra azzurra si fa valere anche in questa fase della stagione.
Si è conclusa l’edizione turca degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya (Turchia). Non erano presenti all’appuntamento, visto l’inizio della stagione su strada a breve, alcune delle stelle dello squadrone azzurro, ma non sono mancati i risultati di livello e le medaglie. L’obiettivo era veder crescere alcuni dei giovani talenti azzurri ed è stato più che raggiunto. La copertina se la prende Federica Venturelli, che vestiva nel quartetto la maglia di campionessa del mondo: è stata uno dei vagoni principali del quartetto che ha agguantato il bronzo e poi si è andata a prendere anche l’argento nell’inseguimento individuale ed il bronzo nella madison con Elisa Balsamo (da sottolineare anche il rientro dell’ex campionessa iridata su strada e di Letizia Paternoster). 🔗 Leggi su Oasport.it
