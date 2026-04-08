Podismo Gp della Liberazione In 290 al traguardo

Il 42º Gran Premio Liberazione, corsa di podismo valevole come tappa del Campionato Provinciale Uisp, si è svolto ad Alfonsine in occasione di Pasquetta. Alla competizione hanno partecipato circa 290 atleti, con Luis Matteo Ricciardi dell’Atletica Avis Castel San Pietro che si è aggiudicato la vittoria. La gara si è disputata lungo un percorso cittadino e ha visto coinvolti numerosi corridori provenienti dalla zona.

Luis Matteo Ricciardi, portacolori dell’ Atletica Avis Castel San Pietro ha vinto la 42ª edizione del Gran Premio Liberazione, tappa del Campionato Provinciale Uisp disputatasi ad Alfonsine nel giorno di Pasquetta. Ricciardi ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle, concludendo la gara in 32’39’’ con un vantaggio di 2’06’’ su Enrico Tassinari (Gs Lamone) che allo sprint ha avuto la meglio su Gianluca Scardovi (Cinque Cerchi). Quarto posto per Gian Luca Succi (Gs Lamone) a 2’13’’, quinto Paolo Marangoni (Atletica Molinella) a 2’48’’. In campo femminile, grande prestazione per Demetra Tarozzi (Atletica Molinella) che in 36’18’’ ha chiuso addirittura in decima posizione assoluta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Gp della Liberazione. In 290 al traguardo Corsa, torna ad Alfonsine il Gp LiberazioneNuova data per il Gran Premio Liberazione, la classica podistica di Alfonsine giunta alla sua edizione numero 42. Podismo: il Gp del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ festeggia la ventesima edizionePisa, 18 febbraio 2026 – Dopo il più che positivo antipasto della Montecatini Half Marathon, il Criterium Podistico Toscano propone per sabato 28... Temi più discussi: Podismo. Gp della Liberazione. In 290 al traguardo; Ricciardi domina il Gran Premio Liberazione: Pasquetta di sport ad Alfonsine con quasi 300 al traguardo; Cambio di data per il GP Liberazione; Gran Premio Liberazione a Ricciardi e Tarozzi. Podismo. GP della Liberazione. In 290 al traguardoLa gara maschile è stata vinta da Luis Matteo Ricciardi (Avis Castel San Pietro), quella femminile da Tarozzi (Molinella). . msn.com Podismo, il Gran Premio Liberazione 2026 cambia data e si corre il lunedì di PasquaNuova data per il Gran Premio Liberazione, la classica podistica di Alfonsine giunta alla sua edizione numero 42. La prova infatti si sposta al 6 ... corriereromagna.it Tesserati entrambi con l’Asd Podismo Buttrio, sono tra i pochi ad aver completando tutti gli appuntamenti del circuito Abbott World Marathon Majors. Il loro racconto: «Alla fine capisci che tutti gli allenamenti, i viaggi e i sacrifici sono valsi la pena» - facebook.com facebook