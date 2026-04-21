Ciclismo sci di fondo pesca sportiva A Palazzo Muzio i vincitori del Panathlon

A Palazzo Muzio sono stati premiati i vincitori delle ultime competizioni sportive del Panathlon. Tra i riconoscimenti, figura l’optometrista Monica Trinca Colonel, che ha avuto successi nel ciclismo professionistico. Inoltre, è stato premiato il giovane atleta Daniel Pedranzini, che si è distinto nello sci di fondo grazie a un talento precoce. La cerimonia ha celebrato le imprese di atleti di varie discipline sportive, evidenziando le loro performance recenti.

Dall’optometrista Monica Trinca Colonel che si è affermata ciclismo professionistico al giovanissimo Daniel Pedranzini che ha dimostrato un talento eccezionale nello sci di fondo. Fino ad Angelo della Marianna: cinque titoli mondiali individuali e due a squadre, oggi ct della Nazionale di pesca al tocco in corrente. Comune denominatore: sacrificio, perseveranza e determinazione. A Palazzo Muzio le autorità hanno reso omaggio ai vincitori del Premio Panathlon che ha visto protagonisti la ciclista Monica Trinca Colonel, il fondista Daniel Pedranzini, il tecnico Angelo Della Marianna e Adriano Santi, patron del Gran Premio Santi Nuova Olonio....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclismo, sci di fondo, pesca sportiva. A Palazzo Muzio i vincitori del Panathlon Notizie correlate Premi Panathlon: a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei riconoscimentiDalla straordinaria vicenda di una giovane optometrista che si è affermata nel panorama del ciclismo professionistico, a quella di un atleta... Klaebo, dallo sci di fondo al ciclismo?Klaebo, dal fondo alla bici? Hushovd prova a convincere il campione: “Talento naturale” Il 29enne, già atleta più vincente nella storia dei Giochi... Altri aggiornamenti Si parla di: Ciclismo, sci di fondo, pesca sportiva. A Palazzo Muzio i vincitori del Panathlon; Premi Panathlon: a Palazzo Muzio la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Ciclismo, sci di fondo, pesca sportiva. A Palazzo Muzio i vincitori del PanathlonDall’optometrista Monica Trinca Colonel che si è affermata ciclismo professionistico al giovanissimo Daniel Pedranzini che ha dimostrato un ... ilgiorno.it