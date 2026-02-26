Klaebo dallo sci di fondo al ciclismo?

Klaebo, dal fondo alla bici? Hushovd prova a convincere il campione: “Talento naturale” Il 29enne, già atleta più vincente nella storia dei Giochi invernali con 11 ori complessivi, è finito nel mirino del ciclismo professionistico A lanciare l’idea è stato Thor Hushovd, general manager della squadra WorldTour Uno-X Mobility e figura di spicco nel ciclismo norvegese. Intervistato da Velo, l’ex sprinter ha confermato di aver suggerito a Klæbo di provare alcune sessioni di allenamento con il team dopo la conclusione delle Olimpiadi. Secondo Hushovd, il fondista ha qualità straordinarie anche su due ruote: “Ha una posizione perfetta in sella, ottimo controllo e si adatta velocemente. 🔗 Leggi su Sportface.it

