Ciclismo Lorenzo Finn | Stare con nomi così importanti significa molto per me

Dopo la vittoria di Giulio Pellizzari nella tappa del Tour of the Alps e la conquista della maglia di leader, l'attenzione si è spostata anche su Lorenzo Finn. Il corridore ha dichiarato che stare con atleti di alto livello rappresenta un’esperienza molto significativa per lui. La gara si è svolta tra Italia e Austria, attirando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Dopo la spettacolare tappa del Tour of the Alps, che ha visto Giulio Pellizzari vincere in Val Martello andando a prendersi anche la maglia del primato della breve corsa a tappe che si corre fra Italia e Austria, il mondo del ciclismo ha “rimesso gli occhi” anche su Lorenzo Finn. Il ciclista italiano classe 2006, compagno di squadra peraltro di Pellizzari alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, ha mostrato tutte le sue doti facendo vedere di avere una gamba importante anche svolgendo un lavoro da gregario. Al termine della tappa, il ligure ha affermato: “È stata una giornata davvero positiva per noi – come riporta Spaziociclismo -. Con la vittoria di Giulio Pellizzari e diversi corridori nelle prime posizioni, abbiamo dimostrato quanto siamo forti come squadra”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Lorenzo Finn: “Stare con nomi così importanti significa molto per me” Notizie correlate Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna: esame con i professionistiLorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna con un obiettivo chiaro: misurarsi, ancora una volta, con il ciclismo dei professionisti. Lorenzo Finn domina il Giro del Belvedere 2026 con un attacco secco sul MontanerSi conclude con il dominio di Lorenzo Mark Finn l’87esima edizione del Giro del Belvedere. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lorenzo Mark Finn Official Fan Club: storie che si intrecciano; Amadori: Percorso accelerato per Seixas, più graduale per Finn. Bambagioni e Bicelli mi hanno stupito. Ciclismo, Lorenzo Finn: Stare con nomi così importanti significa molto per meDopo la spettacolare tappa del Tour of the Alps, che ha visto Giulio Pellizzari vincere in Val Martello andando a prendersi anche la maglia del primato della breve corsa a tappe che si corre fra ... oasport.it Tour of the Alps 2026: tutti gli italiani in gara. C’è anche Lorenzo FinnDopo i grandi appuntamenti con le classiche europee, il calendario del ciclismo internazionale torna nuovamente a proporre le corse a tappe. Dal 20 al 24 ... oasport.it Lorenzo Finn in mostra al Tour of the Alps: resta con i migliori e supporta il capitano Pellizzari - x.com @tourof_thealps Mark Lorenzo Finn alla partenza ecco le sue parole al microfono di Tina Ruggeri - facebook.com facebook