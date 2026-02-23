Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna | esame con i professionisti

Lorenzo Finn si rimette in corsa dopo un infortunio, deciso a dimostrare il suo valore al Giro di Sardegna. La causa è la voglia di confrontarsi con ciclisti esperti e migliorare le proprie prestazioni. La corsa rappresenta un passo importante per il giovane atleta, che punta a farsi notare tra i professionisti. La gara si svolge su un percorso impegnativo, con salite e discese tecniche. Finn si prepara con determinazione per questa sfida.

Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna con un obiettivo chiaro: misurarsi, ancora una volta, con il ciclismo dei professionisti. La breve corsa a tappe isolana, al via il 25 febbraio da Castelsardo e in programma fino al 1° marzo, rappresenta per il giovane talento azzurro uno step nel percorso di crescita, in un contesto tecnico e competitivo di alto livello. Classe 2006, Finn arriva in Sardegna con l’etichetta di uno dei prospetti più luminosi del panorama internazionale. Campione del mondo Juniores nel 2024 e capace di confermarsi tra gli Under23 l’anno successivo, l’azzurrino è attualmente inserito nella formazione development di Red Bull: formalmente ancora nella categoria giovanile, ma già abituato a confrontarsi in un contesto di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

