Ciclismo l' evento | due giorni da non perdere con il Colle Bike Festival fra attività per bambini e trial

A Colle Val d’Elsa si avvicina il fine settimana dedicato al ciclismo con il “Colle Bike Festival”, un appuntamento che durerà due giorni. Durante le giornate sono previste varie attività, tra cui iniziative rivolte ai più piccoli e prove di trial. La prima giornata si svolgerà sabato, offrendo agli appassionati e alle famiglie l’opportunità di partecipare a eventi e spettacoli dedicati alla bicicletta.

Colle Val d’Elsa, 22 aprile 2026 – Le due giornate clou e da non perdere saranno quelle di sabato 25 Aprile e domenica 26 con un programma intenso dedicato al mondo della bici e alle attività outdoor, ma già venerdì pomeriggio a Colle Val d’Elsa si svolgerà la conferenza stampa con la presentazione del progetto federale Bike Hospitality. È la prima presentazione ufficiale in Toscana di questa iniziativa rivolta alle amministrazioni comunali, alla Regione e agli operatori del settore. Si parlerà nuove collaborazioni per il cicloturismo con la presentazione tenuta da Carlo Pasqualini referente nazionale del progetto e da Giacomo Paciotti referente regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, l'evento: due giorni da non perdere con il “Colle Bike Festival”, fra attività per bambini e trial Notizie correlate Ciclismo. Sinalunga Bike: Rolling Bike Racing Team ok Saitta e Spica dominano la competizioneE’ doppietta per il Rolling Bike alla Sinalunga Bike, valida per i circuiti Coppa Toscana Mtb, Tour3Regioni, UmbriaTuscany Mtb e Circuito della... Leggi anche: BIKE TODAY | Il calendario del ciclismo entra nel vivo. Con Gian Luca Giardini Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: COLLE BIKE FESTIVAL, DUE GIORNI TRA SPORT E TURISMO ATTIVO; Tutto pronto per il Colle Bike Festival; Il 25 e 26 aprile debutta il Colle Bike Festival in Piazza Arnolfo; Colle di Val d’Elsa ospita il 24 aprile la presentazione nazionale di FCI Bike Hospitality. Colle Bike Festival: due giorni tra sport, spettacolo e promozione del territorioCOLLE DI VAL D'ELSA. Si avvicina Colle Bike Festival, pronto ad animare per la prima volta Piazza Arnolfo e il centro cittadino di Colle di Val ... ilcittadinoonline.it Si avvicina Colle Bike Festival, pronto ad animare per la prima volta Piazza Arnolfo e il centro cittadino di Colle di Val d’Elsa con un ricco programma di iniziative dedicate agli amanti della bicicletta, dello sport e della vita all’aria aperta. https://www.canale3.tv/ - facebook.com facebook