BIKE TODAY | Il calendario del ciclismo entra nel vivo Con Gian Luca Giardini

Nel nuovo episodio di Bike Today, il focus è sul calendario del ciclismo internazionale, che si sta intensificando con molte gare già in programma. Ospite della puntata è Gian Luca Giardini, con cui si discute di come il mese di marzo abbia portato un inizio anticipato della stagione, offrendo numerosi spunti di interesse per gli appassionati. La trasmissione approfondisce gli eventi più imminenti e le novità in arrivo.

