Il consiglio comunale di San Marcello Piteglio ha approvato all’unanimità una mozione che chiede di modificare le norme sulle etichette dei prodotti alimentari per garantire maggiore chiarezza sull’origine degli alimenti. La proposta è stata presentata da alcuni consiglieri e approvata senza opposizioni, con l’obiettivo di rendere più trasparenti le informazioni fornite ai consumatori. La decisione riguarda tutte le categorie di prodotti alimentari venduti nel territorio comunale.

Trasparenza sull’origine dei cibi: l’Amministrazione di San Marcello Piteglio dice sì con tutti i suoi consiglieri. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione per la revisione delle norme europee sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari: in pratica si tratta di attribuire una origine certa al prodotto che i consumatori trovano sugli scaffali, fatto che fini ad adesso può venir mascherato dalla norma che permette di attribuirne l’origine nell’ultimo luogo dove ha ottenuto una trasformazione concreta (Ad esempio, ’tagliato e confezionato’). L’iniziativa, presentata dal Vicesindaco Giacomo Buonomini e promossa da Coldiretti, punta a garantire maggiore trasparenza ai consumatori e a tutelare le produzioni locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cibo, origine trasparente. Una mozione per cambiare le norme per le etichette

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