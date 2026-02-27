A Milano Smeraldo una speciale Wine Night con le migliori etichette da degustare

A Milano, presso il locale Smeraldo, si svolge una Wine Night dedicata agli appassionati di vino. Durante l’evento, vengono offerte diverse etichette provenienti da un’enoteca rinomata, disponibili per la degustazione. La serata si rivolge a chi desidera scoprire e assaggiare varie qualità di vino in un’atmosfera informale. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge nel centro della città.

L'evento perfetto per tutti gli amanti del buon vino: arriva una speciale Wine Night a Milano, una serata in cui sarà possibile degustare le migliori etichette di una rinomata enoteca nel cuore della città. La Wine Night da Eataly Milano SmeraldoVenerdì 6 marzo, dalle 18.30 alle 22.30, Eataly.