Dopo il Gran Premio in Cina, circolano voci riguardo a possibili cambiamenti nelle norme regolamentari della Formula 1. Le reazioni dei piloti e del paddock sono state prevalentemente negative, con molte lamentele e poche attestazioni di approvazione. La situazione indica un generale disappunto nei confronti delle attuali regole, che non sembrano aver incontrato il favore di chi vive quotidianamente il mondo della Formula 1.

Lamentele? Numerose. Segnali di soddisfazione? Pochissimi. Come ampiamente previsto la nuova era della Formula 1 sembra non convincere per niente i piloti ed il paddock in generale. Nonostante la superiorità di sorpassi complessivi al GP di Australia rispetto alla scorsa edizione, tra gli addetti ai lavori emerge profonda perplessità per le nuove norme, tanto da spingere la FIA a cambiare probabilmente spartito in corsa, forse addirittura anche dopo il GP di Cina, al via questo fine settimana. A destare maggiori critiche è stata la power unit, o meglio la componente elettrica della stessa in caratteristiche come il clipping e la gestione delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1: le norme regolamentari potrebbero cambiare dopo la Cina. L'indiscrezione

