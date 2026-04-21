Cianciana | il sindaco multato dopo l’incidente che ferì gli operai

Il 11 luglio 2024, sulla strada provinciale 32 in contrada Quarto di Ricca, si è verificato un incidente che ha coinvolto alcuni operai. A seguito di quanto accaduto, l’Asp di Agrigento ha emesso una sanzione nei confronti del sindaco del comune interessato, che si trovava alla guida al momento dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali.

Il sindaco di Cianciana è stato sanzionato dall’Asp di Agrigento a seguito di un grave incidente avvenuto l’11 luglio 2024 sulla strada provinciale 32, in contrada Quarto di Ricca. L’evento ha coinvolto due dipendenti comunali impegnati in interventi sulla rete idrica, feriti dopo essere stati investiti da una Opel Astra. La responsabilità ricade sul vertice dell’amministrazione che, in qualità di datore di lavoro, non ha garantito i protocolli di sicurezza necessari, costringendo il Comune a versare 2.847,68 euro per saldare la multa amministrativa. Dinamiche del sinistro e mancanze tecniche nel cantiere. La mattina dell’incidente, le squadre operative del Comune stavano effettuando riparazioni sulle condotte idriche quando la vettura Opel Astra ha travolto due dei tre lavoratori presenti sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cianciana: il sindaco multato dopo l’incidente che ferì gli operai Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza fantasma nel cantiere e operai feriti dopo l'incidente stradale: l'Asp multa il sindaco, il Comune paga Incidente sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gruABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia in via Ruggero Marturano A Palermo, in via Ruggero Marturano, si è verificato un grave incidente sul lavoro che...