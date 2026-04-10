A Palermo, in via Ruggero Marturano, si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato la morte di due operai. Secondo quanto riferito, i due lavoratori sono caduti da una gru durante le operazioni di cantiere. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica esatta resta da chiarire attraverso gli accertamenti ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia in via Ruggero Marturano. A Palermo, in via Ruggero Marturano, si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due operai. Secondo le prime informazioni, i lavoratori sarebbero caduti da una gru durante le operazioni in corso. Il ribaltamento del carrello. L’incidente sarebbe avvenuto quando il carrello della gru si è ribaltato improvvisamente, facendo precipitare gli operai. L’impatto è stato fatale e per loro non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sul posto. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sul lavoro a Palermo: due operai morti dopo la caduta da una gru

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