Chrome si evolve | schede verticali e lettura immersiva arrivano su PC

Google ha annunciato due aggiornamenti per la versione desktop del suo browser Chrome, con l’obiettivo di migliorare la produttività degli utenti. Tra le novità, sono state introdotte le schede verticali e una funzione di lettura immersiva. Questi cambiamenti arrivano a seguito di aggiornamenti precedenti e sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda. La versione aggiornata è disponibile per il download e l’utilizzo immediato.

Google ha introdotto due aggiornamenti per la versione desktop di Chrome volti a ottimizzare l’efficienza del lavoro. Le novità riguardano la gestione delle schede e l’esperienza di lettura dei contenuti web. Il colosso tecnologico ha comunicato queste integrazioni tramite il blog The Keyword. L’obiettivo è potenziare il multitasking e ridurre gli ostacoli visivi durante la navigazione quotidiana su computer. L’organizzazione delle pagine cambia asse. Il browser introduce le Schede in verticale, una funzione attesa dagli utenti e già oggetto di studi da gennaio. Questa opzione sposta l’elenco delle pagine aperte dalla parte alta della finestra a una barra laterale sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chrome si evolve: schede verticali e lettura immersiva arrivano su PC Aggiornamento delle schede verticali di chrome potrebbe cambiare il modo in cui organizzi la navigazioneNel contesto delle novità in evoluzione legate a google chrome, emerge un possibile pannello chiamato progetti inserito nell’interfaccia delle schede... Passare le schede di Chrome da telefono a PC senza perdere tempo, la guida definitivaQuante volte ti è capitato di leggere un articolo sullo smartphone durante il tragitto casa-ufficio e di volerlo riaprire sul computer una volta... Si parla di: Google PIXEL 11 Pro: trapelano Render e Specifiche. Utenti Chrome, ci sono novità: ecco le schede verticali e la modalità letturaChrome introduce schede verticali e una nuova modalità lettura a tutto schermo: ecco cosa cambia sul desktop e come attivare le novità. smartworld.it La versione desktop di Google Chrome guadagna due novità che massimizzano la produttivitàGoogle fa sapere che entrambe le novità appena annunciate sono già in fase di distribuzione nella versione desktop del browser Google Chrome. Probabilmente verranno sbloccate con un prossimo ... tuttoandroid.net