Gemini in chrome arriva sui chromebook plus negli usa
Questa mattina, Google ha annunciato che Gemini arriverà presto sui Chromebook Plus negli Stati Uniti. L’aggiornamento porterà strumenti basati su intelligenza artificiale direttamente nel browser, pensati per aiutare professionisti e studenti a lavorare e studiare più facilmente. La novità dovrebbe essere disponibile a breve, senza bisogno di installare applicazioni aggiuntive.
In breve, è stata annunciata l’introduzione di Gemini in Chrome sui Chromebook Plus, offrendo strumenti basati su IA direttamente nel browser per ambiti professionali ed educativi. L’iniziativa è stata comunicata ufficialmente da Google, delineando la disponibilità iniziale, le funzionalità previste e i tempi di rollout. gemini in chrome ora in rollout sui chromebook plus. Google ha comunicato che Gemini in Chrome sta progressivamente raggiungendo i dispositivi ChromeOS, a partire dai modelli Chromebook Plus negli Stati Uniti. In passato, Gemini era disponibile su desktop (Windows e macOS) tramite Chrome, ma non era presente sulla piattaforma ChromeOS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Gemini Chrome
Gemini in chrome ora disponibile per chromebook plus
Da oggi, gli utenti di Chromebook Plus possono scaricare e utilizzare Gemini in Chrome.
