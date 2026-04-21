Chrome scoperte 108 estensioni maligne | rubano password e aprono porte nel tuo pc ecco come difenderti

Nel Chrome Web Store sono state individuate 108 estensioni maliciousi che, una volta installate, possono rubare password e consentire accessi non autorizzati al computer. Si tratta di componenti aggiuntivi distribuiti attraverso il negozio ufficiale di Google, spesso con nomi apparentemente innocui o funzionalità utili. Le autorità competenti stanno analizzando il fenomeno e raccomandano agli utenti di controllare attentamente le estensioni installate e di rimuovere quelle sospette.

Il Chrome Web Store, il repository ufficiale di Google dove milioni di utenti scaricano quotidianamente estensioni per personalizzare il proprio browser, nasconde un’insidia pericolosa. Ricercatori di sicurezza della società Socket hanno scoperto 108 estensioni maligne, tutte riconducibili a un unico attore malevolo, che stanno silenziosamente rubando dati sensibili da migliaia di account in tutto il mondo. Non parliamo di software oscuri scaricati da fonti dubbie, ma di estensioni apparentemente legittime, pubblicate attraverso cinque profili diversi sul marketplace ufficiale di Google. Estensioni che, in superficie, funzionano esattamente come promesso: client per Telegram, giochi come slot machine e Keno, strumenti per migliorare l’esperienza su YouTube e TikTok, traduttori di testo e utility varie per il browser.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chrome, scoperte 108 estensioni maligne: rubano password e aprono porte nel tuo pc, ecco come difenderti Notizie correlate Chrome sotto attacco: 100 estensioni truffa rubano i tuoi accountOltre cento estensioni per il browser Chrome, distribuite attraverso il canale ufficiale di Google, sono state identificate come strumenti capaci di... Si dimettono da un’azienda in Romagna, rubano tutti i documenti dal pc e ne aprono una identica in Brianza: tre alla sbarra a MonzaAgrate Brianza (Monza), 13 Aprile 2026 – Accusati di essersi dimessi dall'azienda di noleggio di pallet romagnola dove lavoravano per crearne una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scoperte 108 estensioni Chrome dannose che rubano i tuoi dati Google e Telegram; Chrome Web Store o malware bazar? Spoiler: 108 estensioni e 20.000 persone colpite; Tra AI, OLED e nuovi formati: la tecnologia di Google, Apple, Samsung cambia passo; Elimina immediatamente queste 108 estensioni pro ChromePossono rubare i tuoi dati e i tuoi soldi. Controllate Chrome, trovate 108 estensioni malevoleUna vasta operazione di spionaggio informatico ha colpito decine di migliaia di utenti ignari, sfruttando le estensioni di Chrome. gizchina.it Chrome, 108 estensioni rubano dati e mostrano pubblicità: alcune ancora onlineMolte sono ancora disponibili ... msn.com Il browser più famoso del mondo si prepara alla sua trasformazione più radicale: arriva "Chrome AI Mode", la novità di Google che promette di cambiare per sempre il nostro modo di esplorare il web. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di u facebook AI Mode è sempre più presente in Chrome x.com