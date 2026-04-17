Chrome sotto attacco | 100 estensioni truffa rubano i tuoi account

Recentemente sono state scoperte più di cento estensioni per il browser Chrome, scaricabili dal canale ufficiale di Google, che sono in grado di sottrarre credenziali e dati personali degli utenti. Queste estensioni, che sembravano affidabili, sono state identificate come strumenti di truffa. Le autorità hanno segnalato che queste applicazioni possono compromettere la sicurezza degli account. Gli utenti sono invitati a verificare le estensioni installate e a rimuovere quelle sospette.

Oltre cento estensioni per il browser Chrome, distribuite attraverso il canale ufficiale di Google, sono state identificate come strumenti capaci di sottrarre credenziali e dati personali agli utenti. L’indagine condotta dai ricercatori di Socket ha messo in luce una rete di software malevoli pubblicata da cinque diversi sviluppatori, che ha già accumulato più di 20.000 installazioni complessive. L’operazione criminale si basa su un’infrastruttura tecnica centralizzata: tutte le estensioni utilizzano lo stesso backend, ospitato su un server virtuale privato (VPS) di Contabo, che gestisce vari sottodomini per le diverse attività illecite. Analizzando il codice sorgente, gli esperti hanno individuato commenti che riconducono l’origine degli autori a russa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chrome sotto attacco: 100 estensioni truffa rubano i tuoi account Notizie correlate Leggi anche: Chrome sotto attacco: malware AI infetta 300.000 utenti, rubati dati sensibili tramite estensioni fraudolente. Truffa della ballerina su WhatsApp: ecco come ti rubano l’account e chiedono soldi ai tuoi amiciSegnalazioni anche sul Lago di Como: il messaggio invita a votare una giovane ballerina, ma cliccando sul link i truffatori prendono il controllo... Contenuti e approfondimenti Allarme Google Chrome: più di 100 estensioni sono state identificate come malevole, rubati dati sensibili e accountI ricercatori di Socket hanno individuato oltre 100 estensioni malevole sul Chrome Web Store collegate a un'operazione russa. Scopriamo i dettagli. multiplayer.it Oltre 100 estensioni Chrome malevole rubano dati e account: allarme sicurezza nel Web Store ufficialeOltre 100 estensioni malevole sul Chrome Web Store rubano dati e account, secondo Socket. Le minacce includono furto di token, backdoor e controllo remoto. Nonostante la segnalazione, molte sono ancor ... hwupgrade.it