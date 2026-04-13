Tre persone sono state chiamate a processo a Monza con l’accusa di aver lasciato il loro impiego in un’azienda di noleggio di pallet in Romagna, per poi aprire una società simile in Brianza. Secondo le indagini, prima delle dimissioni, avrebbero rubato tutti i documenti dai server aziendali, clonando il know-how aziendale in modo illecito. L’udienza davanti al giudice è prevista per i prossimi mesi.

Agrate Brianza (Monza), 13 Aprile 2026 – Accusati di essersi dimessi dall'azienda di noleggio di pallet romagnola dove lavoravano per crearne una identica in Brianza, ma dopo avere clonato illegalmente dai server l'intero know how. Ora tre ex dipendenti della "NolPal srl" di Faenza sono imputati in un processo davanti al Tribunale di Monza. Si tratta di un 48enne nativo di Roma ma residente a Casatenovo in provincia di Lecco, un 43enne nato a Campobasso e residente a Pescara e un catanzarese di 52 anni. I reati contestati. Le accuse sono quelle di accesso abusivo a sistema informatico, impiego e rivelazione di segreti industriali, violazione del diritto di autore e turbata libertà dell'industria e del commercio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si dimettono da un’azienda in Romagna, rubano tutti i documenti dal pc e ne aprono una identica in Brianza: tre alla sbarra a Monza

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