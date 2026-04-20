Dopo un ricovero ospedaliero, un’attrice ha condiviso un messaggio su Instagram per aggiornare i fan sulla sua condizione di salute. Nel post, ha riferito che i problemi di salute rappresentano una presenza costante nella sua vita, senza fornire dettagli specifici. La notizia è arrivata dopo che erano circolate notizie online riguardo alle sue condizioni, ma l’attrice ha preferito mantenere un tono diretto e rassicurante.

L'attrice ha aggiornato i fan con un post su Instagram per rassicurarli sulla sua salute dopo le recenti notizie apparse online. Christina Applegate ha aggiornato i suoi fan sulla sua situazione di salute dopo essere stata ricoverata in ospedale. L'attrice, nell'estate 2021, aveva svelato di aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla e ha sempre parlato in modo aperto e onesto degli ostacoli che sta affrontando a causa della malattia. L'aggiornamento di Christina Applegate Rispondendo ai messaggi dei suoi follower, Christina Applegate ha scritto online: "Grazie per l'ondata di affetto e auguri. I problemi di salute sono una costante per me, ma sono una ragazza forte e ogni giorno mi sento meglio".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christina Applegate dopo il ricovero in ospedale: "I problemi di salute sono una costante"

Christina Applegate Addresses Health Concerns Amid MS Battle | E! News

Notizie correlate

Christina Applegate in ospedale: il dramma della sclerosi multiplaL’attrice Christina Applegate è stata ricoverata in una struttura ospedaliera di Los Angeles verso la fine di marzo, scatenando un profondo senso di...

Christina Applegate racconta nel suo memoir di quando, nel 1989, mollò Brad Pitt agli Mtv Vma per una rockstar. E lui non la prese affatto beneEsiste una categoria rarissima di esseri umani: quelli che hanno avuto il coraggio di mollare Brad Pitt.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Christina Applegate, la battaglia contro la sclerosi multipla: gli amici temono il peggio; Christina Applegate, 54 anni, è ricoverata in ospedale nel mezzo della battaglia contro la SM… dopo aver rivelato di essere in gran parte confinata a letto a causa della malattia; Christina Applegate ricoverata in ospedale: l’attrice e la sua battaglia con la sclerosi multipla; Christina Applegate è ricoverata in ospedale a causa di una difficile battaglia contro la sclerosi multipla.

Christina Applegate dopo il ricovero in ospedale: I problemi di salute sono una costanteL'attrice ha aggiornato i fan con un post su Instagram per rassicurarli sulla sua salute dopo le recenti notizie apparse online. movieplayer.it

Christina Applegate, la battaglia contro la sclerosi multipla: gli amici temono il peggioGli amici di Christina Applegate raccontano i suoi giorni difficili: l’attrice è affetta dalla sclerosi multipla dal 2021 ... dilei.it

Christina Applegate: cosa sappiamo davvero sulla sua salute Negli ultimi giorni sono circolate online voci secondo cui Christina Applegate sarebbe ricoverata da marzo. Al momento, però, non risultano conferme ufficiali da fonti affidabili come testate giorna facebook