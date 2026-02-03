Claudio Lippi rompe il silenzio dopo la notizia choc dall’ospedale | Come sto

Claudio Lippi torna a parlare dopo settimane di silenzio. L’ha fatto poco dopo la notizia shock dall’ospedale, rispondendo alle domande su come sta. La sua dichiarazione ha fatto subito il giro dei social e dei giornali, mentre i fan sperano in una pronta ripresa.

Claudio Lippi ha deciso di rompere il silenzio dopo la controversa puntata di Falsissimo che lo aveva visto al centro dell’attenzione mediatica. Durante l’episodio, Fabrizio Corona aveva affermato: “È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo”, mostrando una videochiamata dalla terapia intensiva che aveva lasciato molti spettatori senza parole. Di fronte a queste dichiarazioni, il noto conduttore ha voluto riprendere il controllo della narrazione sulla propria persona, aprendo un profilo Instagram con un messaggio chiaro. Il video pubblicato sul suo nuovo canale è stato l’occasione per fare chiarezza su diversi aspetti della vicenda.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Claudio Lippi, figura storica della televisione italiana, torna a parlare attraverso un podcast, esprimendo dure accuse nei confronti di MediaSet, Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi.

Claudio Lippi torna a farsi vedere e rompe il silenzio.

