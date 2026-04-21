Christina Applegate | la verità dopo il ricovero e la lotta con la SM

L’attrice ha annunciato di essere stata ricoverata in ospedale la settimana scorsa a causa di complicazioni legate alla sclerosi multipla. Ha spiegato di aver affrontato un periodo difficile, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni di salute o sulle circostanze del ricovero. La comunicazione è arrivata dopo che si erano diffuse voci circa il suo stato di salute. L’attrice ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto.

L’attrice Christina Applegate ha voluto comunicare direttamente con il proprio pubblico riguardo alle complicazioni di salute che l’hanno portata a essere ricoverata in ospedale durante la scorsa settimana. La cinquantacinquenne ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, spiegando di voler dedicare del tempo al proprio recupero fisico dopo le recenti difficoltà mediche. Attraverso un post pubblicato sui social media, dove è stata accompagnata dall’immagine di una tazza da tè bianca posata accanto al suo memoir intitolato You With the Sad Eyes, l’interprete ha confermato che i problemi legati alla sua condizione sono una presenza costante nella sua vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

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