Choc al porto pescatore rischia di perdere un dito | corsa in ospedale per riattaccarlo

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Ancona, nella zona del Mandracchio, coinvolgendo un pescatore straniero di 43 anni. Durante le operazioni di pesca, l’uomo ha subito un infortunio che ha causato il parziale distacco di un dito. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi e il pescatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale per tentare di riattaccarlo.

ANCONA - Grave infortunio nel tardo pomeriggio di ieri al porto, nella zona del Mandracchio, dove un pescatore straniero di 43 anni ha riportato il parziale distacco di un dito. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Ancona che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: trattamento di emergenza e corsa in ospedaleGrave infortunio alla mano in Champions League per l'attaccante del Galatasaray: corsa in ospedale e rischio intervento chirurgico. Morso da un ragno violino rischia di perdere una gamba: salvato all’Ospedale del Mare di NapoliEra stato morso da un ragno violino e rischiava di perdere un arto: dopo un lungo ricovero e quindici interventi, ora è guarito ed è tornato a casa.