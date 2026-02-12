Morso da un ragno violino rischia di perdere una gamba | salvato all'Ospedale del Mare di Napoli

Un uomo che era stato morso da un ragno violino rischiava di perdere una gamba. Dopo un lungo ricovero e quindici interventi, i medici sono riusciti a salvarlo. Ora sta bene e è tornato a casa.

Era stato morso da un ragno violino e rischiava di perdere un arto: dopo un lungo ricovero e quindici interventi, ora è guarito ed è tornato a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ospedale del Mare Napoli Rischia di morire dopo un morso del ragno violino: Alessandro viene salvato all'ospedale del Mare Questa notte, Alessandro, un uomo di 68 anni, è arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare dopo essere stato morso da un ragno violino. Ciclista travolta da un camion nel Milanese: donna rischia di perdere una gamba per l'incidente La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ospedale del Mare Napoli Argomenti discussi: Spider-Man: Brand New Day – È trapelata una descrizione di un nuovo teaser trailer del film!. Morso da un ragno violino rischia di perdere una gamba: salvato all’Ospedale del Mare di NapoliEra stato morso da un ragno violino e rischiava di perdere un arto: dopo un lungo ricovero e quindici interventi, ora è guarito ed è tornato a casa ... fanpage.it Morso da ragno violino, all'Ospedale del Mare con la gamba in sepsilamentava forti dolori all’arto inferiore sinistro, apparso gonfio, arrossato e cianotico, con lesioni bollose ... ilfattovesuviano.it Un giovane ragazzo viene morso da un ragno geneticamente modificato: da quel momento acquisirà delle abilità sovrumane e la sua vita cambierà! Tra città da salvare, un nemico da combattere e una scelta difficile da fare… riuscirà a capire davvero cos - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.