Lang contro i tabelloni gravissimo infortunio al dito | trattamento di emergenza e corsa in ospedale

Un grave incidente si è verificato durante una partita di Champions League, coinvolgendo un attaccante del Galatasaray. L’atleta ha subito un infortunio al dito e ha richiesto un trattamento di emergenza prima di essere portato in ospedale. Le condizioni sono serie e si valuta un possibile intervento chirurgico. La partita è stata sospesa temporaneamente per consentire le prime assistenze.

Grave infortunio alla mano in Champions League per l'attaccante del Galatasaray: corsa in ospedale e rischio intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Noa Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: esce con l’ossigeno e finisce in ospedaleGrave infortunio alla mano in Champions League per l'attaccante del Galatasaray: corsa in ospedale e rischio intervento chirurgico.

Lang, bruttissimo infortunio a un dito. Sky: “il dito è messo molto male, non aggiungiamo altro”Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue.

Contenuti utili per approfondire Lang contro i tabelloni gravissimo...

Temi più discussi: Noa Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: esce con l'ossigeno e finisce in ospedale; Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray.

Noa Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: esce con l’ossigeno e finisce in ospedaleSerata maledetta per il Galatasaray in casa del Liverpool e per Noa Lang. L'attaccante olandese ha rimediato un grave infortunio nel finale del match di Champions che lo ha costretto a finire in ... fanpage.it

Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e GalatasarayLIVERPOOL (INGHILTERRA) - Infortunio shock per Noa Lang durante il match perso dal suo Galatasaray ad Anfield contro il Liverpool, valido come ritorno degli ottavi di Champions League, che ha visto i ... corrieredellosport.it

Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray - facebook.com facebook

Lang può diventare anche pedina di scambio: piacciono due profili del Gala x.com